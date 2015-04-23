В Одессу прибыла "Европа": в порт города зашел первый в этом году круизный лайнер (фото)

В Одесский порт зашел первый в этом году круизный лайнер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского морского торгового порта, у одного из причалов морского вокзала порта 23 апреля ошвартовался лайнер Evropa под флагом Багамских островов.

«Это судно компании HAPAG-LLOYDCRUISES открыло круизный сезон. Данный судозаход без преувеличения долгожданный. Не секрет, что из-за ситуации в Украине многие круизные компании отменили заход своих судов в Одесский порт. Поэтому встречали первую ласточку сезона – 2015 торжественно – популярными одесскими мелодиями», - рассказали в пресс-службе.

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Лайнер прибыл из Констанцы (Румыния), на его борту - 341 пассажир, в основном, из Германии.

24 апреля лайнер покинет Одесский порт и возьмет курс на Стамбул.

Согласно программе, которую составил туроператор, для пассажиров заказаны 4 автобуса, которые повезли их на экскурсию по историческому центру города, в одесские катакомбы. Вечером планируется посещение Одесского национального академического театра оперы и балета.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Одесский морской торговый порт планируется 64 захода круизных судов.

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В связи с массовыми беспорядками, имевшими место в Одессе 2 мая 2014 года, за прошлый год было 28 судозаходов, хотя изначально подтверждение было на 200.

Справка УНИАН. лайнер Evropa (дина судна 198,6 м) - одно из известных судов немецкого оператора, с 2002 по 2007 гг. ежегодно посещало Одессу. Последний судозаход был в 2013 г.