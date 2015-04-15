Геращенко назвал версии убийства экс-нардепа Калашникова

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

По его словам, среди основных будут рассматриваться версии политической деятельности погибшего, его бизнес-интересов, личных отношений, а также убийства с целью ограбления.

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"Без сомнения, покойный слишком много знал о том, кто и как финансировал "антимайдан", который стоил Януковичу и его камарилье несколько миллионов гривен в день. Эти тайны он унесет с собой в могилу. Но не один Калашников много знал", - отметил Геращенко.

УВД Киева возбуждено уголовное дело по статье 115 УК - умышленное убийство.