МВД: Калашникова застрелили рядом с его квартирой на 8 этаже

22:01, 15 апреля 2015
Политика
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Сегодня в 19.20 в Киеве по месту жительства было обнаружено тело гражданина Калашникова Олега Ивановича, бывшего народного депутата от Партии Регионов. 

Олег Калашников / УНІАН

Причиной его смерти стало огнестрельное ранение, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции под руководством исполняющего обязанности главы МВД Украины Василия Паскала.

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«Я взял раскрытие этого преступления под личный контроль. О мотивах и предварительные результаты расследования сообщим позже», - отметил Паскал.

Как сообщил начальник столичной милиции Александр Терещук, тело погибшего было найдено на 8 этаже возле его квартиры. Однако, он не уточнил, какое оружие применялось и сколько было выстрелов.

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