Рентабельно ли заниматься сельским хозяйством в Украине?

По предварительным данным, уровень рентабельности сельского хозяйства Украины в 2007 году составил 14,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) со ссылкой на предварительные данные подсчета результатов хозяйственной деятельности сферы АПК в 2007 году Государственного комитета статистики.

Согласно сообщению, в растениеводстве этот показатель достиг отметки 32,1%, а в животноводстве снизился до -13,3%.

Значительно лучший результат против прошлого года получен от выращивания зерновых культур (27,9%) и подсолнечника (74,9%). Характерно, что по статистике убытки в животноводстве в 2007 году получили не только производители свинины и говядины, но и мяса птицы - минус 18% по сравнению с плюс 12,1% в 2006 году.

Наивысшими показатели рентабельности с/г производства были во Львовской (28,6%), Луганской (28,6%), Полтавской (27,6%), Кировоградской (26,8%) областях и городе Киеве (43,5%). В Волынской и Донецкой областях сельскохозяйственное производство вообще было убыточным - минус 0,6% и минус 1,3% соответственно.

В сообщении отмечается, что ранее Министерство аграрной политики прогнозировало увеличение рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в 2007 году до 20%.

Комментируя отмеченные данные, руководитель группы экспертов УКАБ Владимир ЛАПА акцентировал внимание на нестабильности экономических показателей работы сельхозпредприятий. «Ситуация, когда рентабельность производства определенной продукции изменяется на 20-30% ежегодно, является неблагоприятной для отрасли, которая нуждается в значительных инвестициях, поскольку отсутствует уверенность в будущем», - отметил В.ЛАПА.

По словам президента УКАБ Алекса ЛИССИТСЫ, факторами нестабильности экономических показателей являются не только внешние факторы, такие как повышение цен на зерно, но и изменения платежеспособности и спроса в Украине, нестабильность выплаты дотаций и доплат, уровень контрабандных поставок и тому подобное.

"Кроме этого, не следует забывать, что рентабельность сельского хозяйства на уровне ниже 15% зафиксирована с учетом имеющихся субсидий и льгот, в том числе налоговых, потому мы должны достаточно взвешенно подойти к формированию среднесрочной стратегии поддержки и налогообложения отрасли, чтобы не уничтожить имеющийся рост, особенно в условиях повышения конкуренции со стороны импортной продукции при вступлении в ВТО», - добавил А.ЛИССИТСА.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) - неправительственная бизнес - ассоциация, которая объединяет лидеров аграрного бизнеса Украины. Основным заданием УКАБ является всесторонние представление интересов и отстаивание роли частного бизнеса агропромышленного комплекса во время разработки и внедрения аграрной политики Украины.