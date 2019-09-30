Более длинные отпуска и упрощенное увольнение: в Кабмине готовят изменения в Трудовой кодекс (видео)

Упрощенное увольнение работника, как и его взятие на работу, - одна из главных, запланированных новаций.

Парламент и правительство инициировали изменение в Трудовой кодекс Украины. Конкретного и окончательного текста пока не представили. Но уже сделали громкие заявления, в частности об облегченной процедуре увольнения работника, новые социальные гарантии, целесообразность трудовой книжки и тому подобное.

Об этом говорится в сюжете программы ТСН.19:30.

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Украинский Трудовой кодекс - это целая книга с положениями на 340 страниц. Их принимали более 50 лет назад. А рабочие тенденции за это время значительно изменились. И даже некоторые правки последних лет существенно его не улучшили, объясняют в правительстве.

Например:

- сейчас отпуск предусмотрен 24 дня. А в большинстве европейских стран - 28, отпуск хотят увеличить;

- свыше 40 рабочих часов в неделю - запрещено. Ограничение хотят снять. Чтобы при желании работать сколько нужно и официально, а не теневым способом, как раньше;

- трудовая книжка уйдет в небытие, ее функцию будет выполнять код налогоплательщика.

Но больше всего дискуссий относительно упрощения создания и ликвидации рабочего места.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в своем кабинете как раз разбирает кипы документов. Говорит, есть возможность электронного ведения бумаг, но пока что следует дублировать бумажно. Потому что по трудовому кодексу, уволить государственных курьеров не имеет права.

"Я не могу его уволить, он должен где-то получить такую же работу. Это же плохо, плохо для развития", - говорит Милованов.

Поэтому упрощенное увольнение работника, как и его взятие на работу, - одна из главных, запланированных новаций.

"Всегда Советский союз защищал человека: у тебя есть право работать, и тебя просто так нельзя уволить. Что нужно на самом деле сделать - это помочь вам найти лучшую работу. Быстрее. Поэтому мы и фокусируемся на том, что человек должен скорее найти работу", - объясняет министр.

А не держаться за место. И в профсоюзах с этим резко не согласны.

"Окей, ты сегодня работаешь. На второй день приходишь - уже твоё рабочее место ликвидировано. Это же не стабильное государство", - говорит председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ухудшит ситуацию, считают, и анонсированные среднесрочные или краткосрочные рабочие контракты. Которые ныне действуют только для госслужащих, а могут получить все.

"Ты можешь просто психически заболеть. Потому что эти краткосрочные контракты могут быть и на месяц, и на два. Ты знаешь, что над твоей головой висит контракт", - говорит Волынец.

Совсем другого мнения председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова. Говорит, такие контракты нужны в современных реалиях. В частности для тех, кто работает дома или на фрилансе. Потому что в старом кодексе не предусмотрено, а значит эта работа не облагается налогом и не фиксируется стаж. Работодатель должен полностью изменить принцип формирования рабочего места.

"Там и охрана труда, безопасные условия, там гигиена. У нас нет к ней требования, есть только требования на наличие молока и мыла, и нет требований к туалетам. Работодатель, который закупает рабочую силу, включает создание благ. Что именно: оплата проезда, переезда, места для парковки автомобиля. Это дополнительное пенсионное обеспечение", - говорит Галина Третьякова.

Звучит идеально и реалистично, заверили журналистов. Вот только конкретного времени на воплощение этого не назвали. Разве что не более как срок работы избранного правительства и парламента. За это время рассчитывают создать более миллиона рабочих мест. При нынешней безработице в полтора миллиона человек, согласно данным Минфина. Конкретного текста нового трудового кодекса еще нет. Поэтому дискуссии с работодателями и профсоюзами продолжаются.

"Мы там не видим, что должно быть отложение на обеспечение себя жильем", - говорит Михаил Волынец.

Чиновники обещают учесть похожие замечания. И обещают конкретную дискуссию после того, как появится новый кодекс.