До конца года: президент настаивает на принятии нового Трудового кодекса

Зеленский призвал обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса до 1 января 2020 года.

До конца текущего года в Украине должен быть доработан и принят новый Трудовой кодекс.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе совещания с руководством Верховной Рады, Кабинетом министров и правоохранительных органов.

"Обеспечить доработку и принятие новой редакции Трудового кодекса Украины. Срок - до 1 января 2020 года", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, ответственными за этот вопрос назначены премьер-министр Украины Алексей Гончарук, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а также министр социальной политики Юлия Соколовская.

Как сообщал УНИАН, в июле Европейская Бизнес Ассоциация призвала новоизбранную Верховную Раду обратить внимание на восемь приоритетов, урегулирование которых создаст более качественные условия для работы бизнеса и улучшит инвестиционный климат в Украине. В контексте развития человеческих ресурсов в ассоциации рекомендовали принять более современный Трудовой кодекс, а также урегулировать вопрос трудоустройства иностранцев.

Справка УНИАН. В Украине действующий Кодекс законов о труде был принят еще в 1971 году, затем в него вносились многочисленные изменения, принималась масса подзаконных актов. По мнению бизнеса, документ устарел и не соответствует современным реалиям, в связи с чем не выполняется большинством работодателей, а действенные механизмы влияния на них практически отсутствуют.

С целью урегулирования данной проблемы был разработан новый проект Трудового кодекса, который подали в Раду еще в 2014 году, в 2015 году - приняли в первом чтении и отправили на доработку, которую завершили в мае 2017 года, но документ до сих пор находится в парламенте.