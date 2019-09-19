"Только после зеркальных шагов РФ": ветеран АТО прояснил ситуацию с отводом войск на Донбассе

Ветеран АТО подчеркнул, что отвода украинских войск не будет, пока зеркальных шагов не сделает РФ.

Украина не отводит войска на Донбассе, а лишь готовит тактические планы, которые предусматривают возможность такого развития событий.

Об этом заявил ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя заявление командующего ООС Владимира Кравченко о подготовительных мероприятиях относительно отвода войск вдоль всей линии разграничения, передает «Обозреватель».

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"Сейчас подняли бучу, что произойдет разведение войск. Но это вырванные из контекста фразы командующего. По факту, все очень просто. Есть приказ подготовить планы к такому возможному разведению. Ведь если будут достигнуты какие-то договоренности, и мы увидим, что российская сторона отводит войска, то согласно Минским договоренностям мы тоже должны отводить войска. И делать это синхронно", – разъяснил ситуацию Гай.

Так, по его словам, Украина просто должна заранее продумать четкие и конкретные планы – куда отводить войска, каким образом это будет происходить, в каком порядке.

"У нас там больше 30 тысяч человек. Это большое количество народа. Поэтому нужно такие планы подготовить", – уточнил волонтер.

Сейчас, по информации Гая, нет никаких индикаторов отвода войск со стороны России.

"Кроме того, в двух местах они сделали вид, будто уходят, а по факту просто начали в других местах интенсивнее окапываться, строить укрепления и закрепляться", – обратил он внимание.

Ветеран АТО еще раз подчеркнул, что отвода украинских войск не будет, пока зеркальных шагов не сделает РФ.

Он добавил, что факт отвода российского вооружения должны подтвердить "все разведки, которые существуют на Донбассе: как наши, так и иностранные".

На вопрос, могут ли ВСУ первыми отвести свои силы, Гай ответил: "Я не исключаю, что могут быть какие-то политические договоренности. Но если такая ситуация случится, это можно приравнять к государственной измене".

По его мнению, реакция украинских военных на фронте на такой приказ будет "непредсказуемой".

"Даже не хочу о таком рассуждать. Это будут непредсказуемые результаты для всего общества", – подытожил бывший боец.