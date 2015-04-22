На Луганщине боевики похитили двух налоговиков

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Луганской области, 21 апреля в Попаснянский районный отдел милиции от руководства Главного управления ГФС в Луганской области поступило сообщение о том, что 14 апреля в районе с. Голубовское Попаснянского района (подконтрольное так называемой «ЛНР») неизвестные вооруженные лица незаконно лишили свободы их сотрудников (1975 и 1967 г.р.).

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К настоящему времени связь с похищенными людьми отсутствует. Данный факт зарегистрирован.