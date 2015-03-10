На Киевщине похитили и избили священника из Краматорска

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, 9 марта в Бориспольский городской отдел милиции обратилась 45-летняя женщина с заявлением о похищении ее мужа неизвестными на автомобиле. На территории Киевщины был введен оперативный план «Перехват».

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Правоохранители установили, что священник приехал в Киевскую область проведать родственников. Его семья в начале АТО вынуждена была переехать с востока Украины в Борисполь, а глава семьи не покинул церковную службу и остался на Донетчине.

На столичном вокзале жена встретила мужа и супруги отправились в Борисполь. Когда до дома оставалось несколько десятков метров, подъехал автомобиль, из него вышли трое неизвестных в масках и принудительно посадили священника в автомобиль. После этого иномарка скрылась в неизвестном направлении, а женщина сразу позвонила в милицию. Примерно в 20 часов пострадавший позвонил жене и сообщил, что находится в Барышевском районе, где его избитого бросили на дороге похитители.

Милиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.1 46 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют причины похищения человека, обстоятельства преступления, проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей похитителей и их задержанию.