Апелляционный суд Запорожской области оставил под стражей прокурора Краматорска

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Генеральной прокуратуры Украины.

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«Во время этих следственных действий изъяты денежные средства, в том числе предметы взяток, а именно - 110 тыс. долларов и 2 млн 750 тыс. грн. Кроме того, изъяты документы и записи, которые беспрекословно свидетельствуют о систематическом, ежемесячном получении взяток от предпринимателей, которые занимались как легальным, так и нелегальным бизнесом», - сообщили в пресс-службе ГПУ. Досудебное расследование осуществляют работники Главной военной прокуратуры.

6 апреля пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Facebook сообщил о том, что «наручники на прокурора города одели прямо во время церемонии представления нового прокурора Донецкой области. Операция прошла в рамках борьбы с коррупцией в зоне АТО».

Тогда военные прокуроры задержали прокурора Краматорска и его соучастников - заместителя прокурора и руководителя одного из подразделений городского отдела милиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицу, которое занимает ответственное положение, повторно и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.