В Харькове неизвестные подорвали камуфлированный внедорожник (фото)





Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о том, что на улице Космонавтов взорвалась автомобиль, поступила от оператора службы «102» в дежурную часть Дзержинского районного отдела милиции сегодня, 21 апреля, около 4:00.

По указанному адресу срочно выехали руководители областной и городской милиции, следственно-оперативная группа Дзержинского РО, эксперты, взрыво-техническая и кинологическая службы, представители СБУ, спасатели и скорая медицинская помощь.

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На месте происшествия правоохранители установили, что взрывом поврежден автомобиль «Opel Frontera». Взрывной волной разбиты окна в соседних домах. Также пострадали автомобили, которые находились неподалеку от эпицентра взрыва.

В результате взрыва пострадавших нет.

Данный факт внесен в Журнал единого учета об уголовных правонарушениях. Сейчас на месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Харькове запретили проведение любых неофициальных массовых мероприятий с 20 апреля по 10 мая.

Местные власти считают, что допустить массовые мероприятия сегодня - значит создать угрозу террористических актов.

Как известно, 22 февраля во время мирного шествия в центре Харькова произошел взрыв. Погибли 4 человека.