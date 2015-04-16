На Сумщине двое мужчин подорвались на гранате, привезенной из зоны АТО, один из них умер

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, информация о том, что в Буринскую районную больницу доставлены двое местных жителей с травмами различной степени тяжести, полученными от взрыва боевой гранаты, поступило в дежурную часть милиции 15 апреля.

Согласно сообщению, во время реанимационных мероприятий один из пострадавших, 1978 года рождения, скончался.

«Вечером мужчины отдыхали в местном баре, употребляли спиртное. После этого пошли в дом, где со своими родными жил умерший. Через 15 минут в одной из комнат произошел мощный взрыв. В доме, кроме приятелей, в это время находились сестра, мать, дедушка и несовершеннолетний ребенок погибшего. Никто из них не пострадал. Причиной несчастья стало неосторожное обращение с гранатой Ф-1. В милиции предполагают, что опасный боеприпас из зоны проведения АТО привез хозяин жилья, который до недавнего времени нес там службу по мобилизации», - отмечают в ССО.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 264 (небрежное хранение оружия и боеприпасов) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

«Этот трагический случай наглядно показал, какую опасность несут вывезенные из зоны боевых действий боеприпасы. Погиб сам мобилизованный мужчина, но рядом находились и члены его семьи, ребенок, которые также могли пострадать. Работники милиции в комнате погибшего обнаружили и изъяли 63 патрона калибра 9 мм», - отметил начальник УМВД в области Анатолий Ричкаль.