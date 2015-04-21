В Харькове до 10 мая запретили неофициальные массовые мероприятия

00:34, 21 апреля 2015
Политика
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В Харькове запретили проведение любых неофициальных массовых мероприятий с 20 апреля по 10 мая.

харьков / vk.com/club80800604

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Соответствующее обращение СБУ направила в городской совет.

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В ведомстве считают, что допустить массовые мероприятия сегодня - значит создать угрозу террористических актов.

Как известно, 22 февраля во время мирного шествия в центре Харькова произошел взрыв. Погибли 4 человека.

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