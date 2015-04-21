В Харькове до 10 мая запретили неофициальные массовые мероприятия
00:34, 21 апреля 2015Политика
1521
В Харькове запретили проведение любых неофициальных массовых мероприятий с 20 апреля по 10 мая.
В Харькове до 10 мая запретили неофициальные массовые мероприятия / vk.com/club80800604
Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.
Соответствующее обращение СБУ направила в городской совет.
Читайте такжеХарьковский горсовет потребует в суде запретить акции против повышения коммунальных тарифов
В ведомстве считают, что допустить массовые мероприятия сегодня - значит создать угрозу террористических актов.
Как известно, 22 февраля во время мирного шествия в центре Харькова произошел взрыв. Погибли 4 человека.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter