В Харькове до 10 мая запретили неофициальные массовые мероприятия

Об этом сообщается на сайте Харьковского горсовета.

Соответствующее обращение СБУ направила в городской совет.

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В ведомстве считают, что допустить массовые мероприятия сегодня - значит создать угрозу террористических актов.

Как известно, 22 февраля во время мирного шествия в центре Харькова произошел взрыв. Погибли 4 человека.