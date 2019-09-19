На Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего на Донбассе воина

Маршрутчик начал откровенно хамить и требовать, чтобы женщина покинула салон.

На Волыни водитель автобуса оскорбил мать погибшего на Донбассе в 2018 году бойца Сергея Цепуха.

Ехавшие в автобусе люди не заступились за обиженную пассажирку, передает местный сайт "Полісся".

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Конфликт произошел 16 сентября утром. Когда Галина Цепух хотела бесплатно проехать в маршрутке, водитель начал говорить, что льготы положены только участникам боевых действий.

Затем маршрутчик начал откровенно хамить и требовать, чтобы женщина покинула салон. Когда же она начала переписывать контакты перевозчика, водитель сказал: "Я тебе сейчас попишу. Еще тебя в грамотку впишут".

Позже Галина Цепух рассказала, что после инцидента водитель пытался извиниться перед ней, но раскаяния не продемонстрировал.

Кроме того, владелец маршрута сообщил, что водитель-грубиян уже написал заявление на увольнение.

Ранее в Белой Церкви Киевской области водитель маршрутки отказался первым запускать в пустое транспортное средство участника боевых действий, посчитав это плохой приметой.