Разыскиваемый за растрату госсредств заммэра Днепра ушел в отпуск

Перед тем подозреваемый Михаил Лысенко находился в командировке в Турции.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра.

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В ведомстве заявили, что отпуск начался в среду, 18 сентября, и продлится 15 дней. Заявление на отпуск было подписано еще 2 сентября.

Ранее в горсовете Днепра сообщали, что до 17 сентября включительно чиновник находился в командировке в Турции.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября в мэрии Днепра прошли обыски в рамках расследования уголовного производства относительно нарушений во время капитального ремонта Центрального моста Днепра. Прокуратура зафиксировала потери городского бюджета во время ремонта моста на сумму 29 млн гривень.

Чиновникам горсовета были вручены уведомления о подозрении. В частности, заочно вручено подозрение в растрате имущества заместителю мэра Михаилу Лысенко, который отвечал за капитальный ремонт Центрального моста. Прокуратура подала ходатайство о взятии под стражу заместителя Филатова.