Из-за перекрытия столичного моста Метро на красной ветке началась давка (видео)

Движение на красной ветке метро от станции "Крещатик" до "Дарницы" закрыто.

Из-за закрытия нескольких станций на красной линии столичного метрополитена началась давка. Метрополитен не справляется с пассажиропотоком.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео с большим скоплением людей на одной из станций.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Из-за этого движение на красной ветке метро от станции "Крещатик" до "Дарницы" закрыто.