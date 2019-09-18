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Из-за перекрытия столичного моста Метро на красной ветке началась давка (видео)

17:31, 18 сентября 2019
Общество
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В столичном метро началась давка / фото скриншот

Из-за закрытия нескольких станций на красной линии столичного метрополитена началась давка. Метрополитен не справляется с пассажиропотоком.

В группе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео с большим скоплением людей на одной из станций.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Из-за этого движение на красной ветке метро от станции "Крещатик" до "Дарницы" закрыто.

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Теги: #Киев#метропогода в Киеве