Из-за перекрытия столичного моста Метро на красной ветке началась давка (видео)
17:31, 18 сентября 2019Общество
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Движение на красной ветке метро от станции "Крещатик" до "Дарницы" закрыто.
В столичном метро началась давка / фото скриншот
Из-за закрытия нескольких станций на красной линии столичного метрополитена началась давка. Метрополитен не справляется с пассажиропотоком.
В группе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео с большим скоплением людей на одной из станций.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожает оружием и высказывает намерение взорвать мост. Из-за этого движение на красной ветке метро от станции "Крещатик" до "Дарницы" закрыто.
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