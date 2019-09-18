В Киеве возникла давка на метро "Святошин" (фоторепортаж)

На станции и в кассовом зале наблюдалась давка.

На станции столичного метро "Святошин" утром в среду, 18 сентября, возникла пассажирская пробка.

Читайте такжеС завтрашнего дня еще одна станция метро в Киеве прекращает продажу жетонов

Так, очередь из пассажиров тянулась аж в подземный переход, передает "Сегодня".

На станции объявляют, что в связи с большим пассажиропотоком вход ограничен (открыты только две двери, чтобы зайти). Сотрудники подземки советуют пользоваться другими станциями – "Нивки" и "Житомирская", до которых, впрочем, нужно пройти немалое расстояние.

При этом в кассовом зале на станции – давка.

Напомним, что на станции "Святошин" работает только один вход со стороны заводов Антонов и АТЕК, второй до сих пор закрыт на ремонт.