На блокпосту на Луганщине милиция изъяла арсенал оружия и задержала разыскиваемого россиянина
15:30, 19 апреля 2015Общество
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За минувшие сутки сотрудники милиции изъяли арсенал оружия на блокпосту на въезде в город Счастье Луганской области.
В автомобиле находился гражданин Российской Федерации, разыскиваемый за совершение уголовного преступления / telegraf.com.ua
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области, было изъято 3 автомата Калашникова калибра 7,62 мм, 120 патронов калибра 7,62 мм, гранаты РГД и Ф-1, охотничий нож и охотничье помповое ружье Remington 870.
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Найденные предметы переданы на экспертизу.
Также в сообщении отмечено, что в этом автомобиле находился гражданин Российской Федерации, 1963 года рождения, который разыскивается управлением МВД в Хмельницкой области за совершение уголовного преступления, и еще трое жителей Днепропетровской и житель Житомирской областей.
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