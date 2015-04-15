В Киеве задержали маньяка, убившего десять женщин в трех странах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Киеве Александр Терещук.

По его словам, задержанный признался в 5 убийствах на территории Российской Федерации, 3 убийствах на территории Узбекистана. Также он признался в убийстве и изнасиловании двух женщин в Киеве - 4 марта в Голосеевском районе и 6 марта в Дарницком районе.

Кроме того, задержанный, по словам Терещука, совершил 14 марта разбойное нападение на продавца киоска по продаже цветов в Шевченковском районе Киева.

При этом начальник столичного главка отметил, что женщина-продавец, которая получила несколько ударов ножом, осталась живой и вчера узнала нападавшего.

Терещук рассказал, что задержанный уже четыре раза судим за разбойные нападения, кражи и последний раз он освободился из мест лишения свободы в ноябре прошлого года.

Задержание особо опасного преступника произошло в кафе на столичном Подоле. По словам Терещука, во время общения с правоохранителями мужчина сказал, что “если бы вы меня не задержали, я бы совершил очередное убийство сегодня в ночное время”.

Читайте такжеВ Киеве в течение недели убили двух женщин: горожане заговорили о маньякеТерещук отметил, что мотивами убийств и изнасилований женщин была ненависть задержанного к ним с детства. Учитывая ход событий, начальник Киевской милиции предположил, что если бы не удалось вычислить этого убийцу, то он бы продолжал совершать преступления и дальше.

При этом Терещук добавил, что в Киеве задержанный познакомился с женщиной, которая имела двоих детей. Ее он также планировал убить, но не сделал этого только из-за жалости к детям.

На данное время готовится представление в суд для избрания меры пресечения. Также украинские правоохранители рассчитывают получить соответствующие материалы от своих узбекских и российских коллег в отношении указанного лица.