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В Житомире состоялся парад военных духовых оркестров ВСУ (фото)

18:09, 14 сентября 2019
Общество
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В параде приняли участие около тысячи конкурсантов / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, он начался праздничным шествием по центральной улице города.

Участие в параде приняли около тысячи конкурсантов.

Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана.

Уже здесь в рамках празднования Дня города состоялся Пятый всеукраинский фестиваль военных оркестров "Мы едины!".

фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН
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Теги: #парад#Житомир#оркестр#парад военных оркестров