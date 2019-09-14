В Житомире состоялся парад военных духовых оркестров ВСУ (фото)
18:09, 14 сентября 2019Общество
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Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана.
В параде приняли участие около тысячи конкурсантов / фото УНИАН
В Житомире 14 сентября в рамках празднования Дня города состоялся парад военных духовых оркестров Вооруженных сил Украины.
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Как передает корреспондент УНИАН, он начался праздничным шествием по центральной улице города.
Участие в параде приняли около тысячи конкурсантов.
Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана.
Уже здесь в рамках празднования Дня города состоялся Пятый всеукраинский фестиваль военных оркестров "Мы едины!".
фото УНИАН
фото УНИАН
фото УНИАН
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