В Житомире состоялся парад военных духовых оркестров ВСУ (фото)

Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана.

В Житомире 14 сентября в рамках празднования Дня города состоялся парад военных духовых оркестров Вооруженных сил Украины. Читайте такжеНа Житомирщине проходит Международный фестиваль дерунов Как передает корреспондент УНИАН, он начался праздничным шествием по центральной улице города. Участие в параде приняли около тысячи конкурсантов. Духовые оркестры друг за другом шли по улице Киевской от стадиона "Спартак Арена" до Соборного майдана. Уже здесь в рамках празднования Дня города состоялся Пятый всеукраинский фестиваль военных оркестров "Мы едины!".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter