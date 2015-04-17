Суд в Москве начал рассмотрение жалобы защиты Савченко (фоторепортаж)

Басманный районный суд Москвы рассматривает жалобу защиты украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, защита опротестовала отказ Следственного комитета РФ прекратить уголовное преследование Савченко в связи с ее алиби и избранием ее членом ПАСЕ.

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Присутствующая на заседании суда Савченко одета в костюм с национальным мотивами - белую вышиванку и юбку. Летчицу доставили в суд около 10 конвоиров с служебным псом.

На заседании присутствует адвокат Николай Полозов.

Как сообщал УНИАН, защита украинской летчицы и народного депутата Савченко подала жалобу в Басманный суд Москвы на отказ Следственного комитета РФ признавать ее иммунитет как члена украинской парламентской делегации в ПАСЕ.

Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

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26 октября 2014 на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

28 января Парламентская ассамблея Совета Европы постановила освободить Савченко в течение 24 часов и вернуть ее в Украину или передать третьей стороне.