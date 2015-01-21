Сестра Савченко рассказала о состоянии украинской летчицы, которая голодает в российском СИЗО

Об этом рассказала сестра пленницы Вера Савченко, которая так и не смогла убедить летчицу прекратить голодовку, передает Радио Свобода.

«Она жива. Она интересуется тем, что происходит в Украине. Все в порядке с настроением. Очень-очень худая. Одно дело, когда ты худеешь из-за активных тренировок, другое дело, когда вот так. Конечно, на человека в таком состоянии смотреть очень больно», - отметила она.

Читайте такжеСавченко разрешили встретиться с сестрой

Ранее сообщалось, что Вере Савченко отказывались во вторник предоставить разрешение на свидание с сестрой до тех пор, пока она не даст показания. Она отказалась давать показания. В конце концов ее пустили к сестре.