Все освобожденные из РФ украинцы будут обследованы в ближайшее время - врачи

Один из освобожденных украинцев Владимир Балух утром вернулся в медучреждение.

Освобожденные из российского заключения украинцы продолжают проходить обследования в больнице Феофания, где и будут продолжать лечение.

Об этом сообщает 5 канал.

Читайте такжеЯ не признал вину и не просил помилования - Кольченко

«Все пациенты без исключения, даже те, которые на данный момент не хотят проходить, а хотят побыть с родственниками, все они соглашаются на то, что они в ближайший период будут обследованы. Ближайший период - это понедельник», - прокомментировал заместитель главного врача Андрей Строкань.

По словам врача, для каждого требуется индивидуальное лечение, а прежде всего - физическое лечение, а также спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого.

Больше информации медик не разглашает. Отметил лишь, что ни один из уже бывших заключенных не требует интенсивной терапии.

Также сообщается, что один из освобожденных украинцев Владимир Балух утром вернулся в медучреждение, однако с журналистами не стал общаться, пообещав, что обязательно даст комментарии, но когда отдохнет.