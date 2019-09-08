"Решающий шаг к возобновлению конструктивного диалога": Макрон об обмене между Украиной и РФ

Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Это решающий шаг в возобновлении конструктивного диалога, который должен быть продолжен в ближайшие недели. Франция вместе с Германией активизирует свои усилия в нормандском формате [по урегулированию ситуации на Донбассе] для дальнейшего прогресса и реализации политического компонента Минских соглашений", – говорится в заявлении.

В Twitter Макрон написал, что приветствует освобождение режиссера Олега Сенцова.

"Я приветствую освобождение режиссера Олега Сенцова в рамках обмена удерживаемыми лицами, проведенного сегодня между Россией и Украиной. Мы всегда были на его стороне", – заявил президент.

Je salue la libération du cinéaste Oleg Sentsov, dans le cadre de l'échange de prisonniers conduit aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Nous avons toujours été à ses côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.