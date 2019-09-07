Сенцов уехал из больницы (фото)

Он поехал в сопровождении дочери и близких.

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сегодня вернулся в Украину после более пяти лет содержания в российских застенках, уехал из больницы "Феофания".

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Всех гражданских освобожденных из плена привезли в это медучреждение, однако несколько из них сказали, что чувствуют себя хорошо и хотят провести первую ночь на свободе с близкими за пределами любых госучреждений, передает ТСН.

Сенцов отправился в сопровождении дочери и близких, на вопросы журналистов отвечать не стал, но пообещал, что "скоро будет активным в Facebook".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, затем его вывезли в Россию. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Сенцов отбывал срок в колонии «Белый медведь» на Ямале.

Сегодня, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Сизонович Алексей, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.