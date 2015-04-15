За чертой бедности в Украине живет более 80% населения - депутат

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины, член депутатской группы «Возрождение» Андрей Шипко.

«Если человек по стандартам ООН тратит на проживание менее 5 долл. на день, а на месяц менее 150 долларов, то это считается, что он живет за чертой бедности. На сегодняшний день по курсу Национального банка - это примерно 3750 грн - такова черта бедности нашего населения», - сказал депутат.

По расчетам депутатов, в соответствии с законодательством установлен прожиточный минимум в Украине на сегодняшний день составляет 1,5 долл. на день или 50 долл. на месяц.

По его словам, эта сумма включает не только расходы на питание, но и расходы на коммунальные услуги, проезд, одежду. При этом, он отметил, что прожиточный минимум не учитывает медицинские услуги, образование.

Шипко отметил, что в Украине с 2010 года работала программа по преодолению и предотвращению бедности, которая утратила силу в 2014 году, и на сегодняшний день такая программа отсутствует.

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«Новую программу не принято. Программа начинала работать, когда уровень бедности составлял 24%, а на сегодняшний день 80-90% украинцев находятся за чертой бедности, а государственной программы нет», - сказал он.

Депутат предложил зафиксировать порог бедности в Украине на уровне 3750 грн в месяц на человека или 5 долл. на сегодняшний день на законодательном уровне.

«Самое главное - честно признать ту черту, с которой мы должны стартовать. Это должно лечь в основу бюджета нашей страны», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, средний показатель заработной платы на одного застрахованного работника в Украине за январь составила 3120 грн, что оказалось на 880 грн меньше среднего показателя зарплаты в декабре 2014 года.

Согласно закону о госбюджете на 2015 год, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2015 года устанавливается на уровне 1176 грн, с 1 декабря - 1330 грн. Для детей возрастом до 6 лет: с 1 января - 1032 грн, с 1 декабря - 1167 грн, детей от 6 до 18 лет: с 1 января 2015 года - 1286 грн, с 1 декабря - 1455 грн, трудоспособных лиц: с 1 января - 1218 грн, с 1 декабря - 1378 грн, лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2015 года - 949 грн, с 1 декабря - 1074 грн.

Минимальная заработная плата на 2015 год в месячном размере с 1 января на уровне 1218 грн, с 1 декабря - 1378 грн, в почасовом размере с 1 января - 7,29 грн, с 1 декабря - 8,25 грн.