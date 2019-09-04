ГБР раскрыло коррупционную схему, в которой замешаны киевские таможенники

По сговору с одним из местных предприятий, пропустили через таможенный контроль груз по поддельным документам. Убытки госбюджету составили более 5 миллионов гривен.

Госбюро расследований взялось за сотрудников Киевской таможни ГФС, которых подозревают в участии в преступном сговоре с менеджментом одного из предприятий в Киевской области с целью незаконного получения компенсации НДС.

Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в своем посте в Facebook.

Следователи Центрального аппарата ГБР установили, что киевские таможенники, вероятно, действовали в сговоре со служебными лицами одного из предприятий в Киевской области. В течение 2017-2018 года они провернули ряд незаконных операций по вывозу за границы Украины отходов гартцинка и окиси цинка. По закону эти вещества облагаются нулевой ставкой НДС. То есть, предприятие, вывозящее эти отходы, не получает возмещение уплаченного налога с государственного бюджета, - пишет Варченко в посте. – Предполагаем, что в вероятном сговоре с таможенниками служебные лица предприятия скрыли настоящее содержимое груза во время таможенного контроля и провезли его по поддельным документам, указав в них товар, за который предусмотрен возврат НДС.

Она также рассказала, что в результате предприятие незаконно присвоило более 5 миллионов гривен НДС, нанеся большой урон государственному бюджету Украины.

По словам Варченко, сейчас следователи ГБР совместно с СБУ и ГПУ проводят обыски на предприятии, а также по месту жительства его руководителей. Уголовное производство открыто по ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью) и ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). В случае, если вину таможенников докажут в суде, им светит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.