Спецтехноэкспорт заключил новых контрактов на сумму $337 миллионов за 7 месяцев 2019 года

Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет.

ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящее в состав ГК «Укроборонпром», в течение семи месяцев 2019 года заключило новых внешнеэкономических контрактов общей стоимостью $337 млн, что является рекордным показателем компании за последние 10 лет.

Об этом сообщил директор «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас в своем интервью Defense Express.

«Что касается подписания новых контрактов, то мы уже превысили прошлогодние показатели. По состоянию на сегодня (семь месяцев 2019 года) мы уже подписали новых контрактов общей стоимостью $337 млн. Это новый рекордный показатель компании за последние 10 лет. Теперь главное, чтобы внутри страны меньше палки в колеса ставили в процессе их реализации», - отметил Владислав Бельбас.

В прошлом году Спецтехноэкспорт также показал высокую динамику заключения новых оборонных контрактов с иностранными партнерами. Как указано в Отчете о работе предприятия 2018, за 2018 год компанией было заключено новых контрактов на сумму $282,5 млн, хотя в 2017 году этот показатель составлял лишь $114,4 млн.

Общий объем экспорта вооружений Украины в последние годы оценивается в $600-700 млн. В довоенный период Украина в среднем ежегодно зарабатывала $1 млрд на продаже вооружений.

Среди основных стран партнеров Спецтехноэкспорта по объемам сотрудничества Владислав Балбес назвал Индию, где компания одновременно отрабатывает более 90 оборонных проектов, и Турцию, где продолжается работа в том числе по созданию совместных образцов вооружений.

Как отмечалось ранее, в июне 2019 года в Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля "SERDAR", созданный по заказу третьих стран. "SERDAR" - это совместная разработка турецкой компании «Aselsan» и предприятий ГК «Укроборонпром» - ДККБ «Луч» и «Спецтехноэкспорт».