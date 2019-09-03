Можно ли венчаться в високосный год? ПЦУ следом за Супрун начала развенчивать мифы

Семейное счастье не зависит от нумерации года.

Никаких запретов на венчание в високосный год – 2020 – церковью не накладывается, это – миф.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook.

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При этом ПЦУ просит не наделять високосный год "мистическими и волшебными" свойствами.

"Да, 2020 год из-за определенных законов физики и астрономии будет иметь на один календарный день больше, чем три предыдущих года, и поэтому его называют високосным. Однако, к Таинству брака, к церковным канонам и вере в целом эта календарная особенность не имеет никакого отношения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что год зависит от поступков людей, а не бывает таким "по своей природе", а семейное счастье "не зависит от нумерации года, названия месяца или даты заключения брака".

Как сообщал УНИАН, Вселенский патриарх Варфоломей заявил, украинская автокефалия ничем не отличается от многих других автокефалий поместных церквей. Они лишь помогают, как церковь-мать.