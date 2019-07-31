"Мы не хотим этого": Филарет заявил, что его заставляют быть в составе ПЦУ

По его убеждению, ликвидация УПЦ КП и передача имущества в ПЦУ является якобы «вмешательством в дела другой церкви».

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что его заставляют быть в составе ПЦУ, но он не хочет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Нас беспокоит, что Синод ПЦУ 27 июля 2019 года создал ликвидационную комиссию по ликвидации и передаче всего имущества Киевской патриархии Киевской митрополии ПЦУ. На каком основании другая церковь должна передать свое имущество, свои финансы, свои права другой церкви. Это то же самое, что принять решение о ликвидации УПЦ МП и требовать от нее ликвидации и передачи всего имущества Киевской митрополии ПЦУ», - заявил он.

При этом почетный патриарх Филарет назвал УПЦ Московского патриархата «независимой церковью».

По его убеждению, ликвидация УПЦ КП и передача имущества в ПЦУ является якобы «вмешательством в дела другой церкви».

«К нашей церкви это постановление о создании ликвидационной комиссии не имеет никакого отношения. Мы не воспринимаем эту комиссию, потому что это является нарушением и канонов, и нарушением законов Украины, потому что нарушаются свобода и права человека», - утверждает он.

«Любой гражданин имеет право исповедовать любую веру и принадлежать к любой церкви, к которой он хочет. А нас заставляют быть в составе ПЦУ, быть в подчинении Константинопольского патриархата, а мы не хотим этого. Мы хотим иметь в Украине свою независимую самостоятельную церковь, которая будет служить интересам и народа, и государства», - отметил почетный патриарх Филарет.

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Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП, которая была одной из основательниц единой поместной Православной церкви Украины, чтобы в Украине во время литургий поминали имя киевского патриарха.

20 июня собрание духовенства и мирян, созванное по инициативе почетного патриарха Филарета, заявило о «восстановлении» Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что в связи с тем, что решением поместного собора УПЦ Киевского патриархата, который состоялся 15 декабря 2018 года в Малой Софии перед Объединительным собором УПЦ КП как отдельное религиозное объединение прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к образованной единой поместной Православной церкви Украины, проведение каких-либо мероприятий от имени УПЦ КП, в частности, под названиями ее уставных органов (священного синода, архиерейского и поместного соборов), является незаконным.

24 июня синод Православной церкви Украины лишил почетного патриарха ПЦУ Филарета права управления Киевской епархией и передал ее под управление митрополита Епифания.

30 июля почетный патриарх Филарет обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата.

В свою очередь Министерство культуры выступило с заявлением, в котором отметило, что УПЦ Киевского патриархата уже ликвидирована.

31 июля почетный патриарх Филарет заявил о подаче иска в суд на Министерство культуры из-за снятия с регистрации УПЦ Киевского патриархата.