Имущество жены экс-госчиновника и экс-депутата Виктора Тополова описано по иску Укргазбанка

В рамках исполнительного производства проводятся действия по аресту и реализации активов жены Виктора Тополова, в частности, ее личного имущества - квартиры и паркоместа в центре Киева.

Вопрос работы с проблемными заемщиками и возврата взятых ранее кредитов для украинских банков стоит остро. Но эта история, которая длится уже не один год, особенно вопиющая. И вот почему.

Как сообщает from-ua, речь идет о махинациях с возвратом крупного кредита государственному Укргазбанку со стороны ООО «Укрпериклаз», финансовым поручителем по которому выступила Елена Тополова - жена экс-народного депутата Украины, экс-министра угольной промышленности, банкира и бизнесмена - Виктора Тополова.

В 2010 году предприятие «Укрпериклаз», занимающееся добычей магния и производством строительных материалов, подписало кредитный договор с Укргазбанком. С 2013 году оно полностью перестало выполнять свои кредитные обязательства в части оплаты процентов и погашения тела кредита, в результате чего его задолженность перед госбанком составила более 46,6 млн гривен.

Абсолютно естественно, что банк, защищая свои законные интересы, обратился с исками в суд и, прогнозировано, выиграл его. В 2013 году Шевченковским районным судом Киева принято решение о взыскании с финансового поручителя по данному кредиту задолженности в пользу Укргазбанка, а на все движимое и недвижимое имущество в пределах суммы взыскания супруги Виктора Тополова, как поручителя, был наложен арест и запрет на отчуждение.

К слову, помимо прочего имущества, на которое был наложен арест и запрет на отчуждение, в собственности Елены Тополовой на то время был пакет акций банка «Земельный капитал». И чтобы Укргазбанк не забрал их в счет уплаты долга, в 2016 году госпожой Тополовой была реализована схема мошенничества, в результате которой, владельцем ее акций банка «Земельный капитал» стало третье физическое лицо. А еще спустя некоторое время Елена Тополова из состава акционеров банка «Земельный капитал» исчезла совсем! Как ей удалось провернуть столь дерзкую и не особо скрытную аферу и, почему это осталось незамеченным Национальным банком, вопрос риторический.

Хотелось бы, чтобы регулятор обратил на описанную выше историю более пристальное внимание. Контроль за прозрачностью структуры собственности украинских банков – прямая функция НБУ, посему именно его позиция или комментарий данной ситуации может пролить свет на пока что очень «темную» историю с выведением Еленой Тополовой ее части акций банка, находящихся на то время под арестом и запретом на отчуждение.

Тем не менее, у государственного банка есть шанс взыскать в счет долга акции «Земельного капитала». На день отчуждения Еленой Тополовой акций этого банка она вместе со своим мужем - Виктором Тополовым владела существенной долей в его уставном капитале – а именно 88,5171% акций. А поскольку имущество, приобретенное в браке, является совместной собственностью супругов, экс-народному депутату Тополову рано или поздно придется расстаться со своей частью акций в счет погашения обязательств жены по кредиту. Хочется верить, что незаметно избавиться от них, как это сделала его супруга до этого, у него вряд ли получится.

В сегодняшних реалиях многим заемщикам, действительно, не просто обслуживать старые кредиты. Однако, как бы трудно не было бизнесу, большинство из них идут на переговоры и договариваются с банками о реструктуризации, на компромиссных и взаимоприемлемых условиях. И это нормальная, общепринятая практика цивилизованных бизнес-отношений.

Совершенно другое дело, когда капитал зарабатывается путем обмана, махинаций, подлога и преступного сговора. Методами, которые мало чем отличаются от банального воровства. Крайне печально наблюдать, когда возвращать взятые кредиты не торопятся люди, у которых деньги есть. И особенно обидно, когда должниками являются бывшие государственные чиновники высшего ранга. Хоть и «экс» на сегодня, но парламентарии, которые не один год занимались законотворчеством.

На текущий момент задолженность поручителей ООО «Укрпериклаз» перед Укргазбанком не погашена. В рамках исполнительного производства проводятся действия по аресту и реализации активов жены Виктора Тополова, в частности, ее личного имущества - квартиры и паркоместа в центре Киева.

Очевидно, что финальная точка в этой истории будет поставлена, если заемщик кредитных средств будет благоразумен и, как законопослушный гражданин, начнет соблюдать букву закона.