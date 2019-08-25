Кравчук рассказал, какая ошибка закралась в каноничную версию гимна Украины

Экс-президент рассказал, что был причастен к дискуссии относительно текста украинского гимна.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук объяснил, какая смысловая ошибка содержится в каноничной версии украинского гимна авторства Павла Чубинского.

Об этом Кравчук рассказал в интервью каналу «112 Украина».

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Комментируя принятие в 2003 году закона "О государственном гимне Украины", Кравчук рассказал, что был причастен к дискуссии относительно текста гимна. По его словам, в слова Чубинского при печати закралась ошибка.

"Правильно "ы", а не "а": "еще не умерли Украины ни слава, ни воля". То есть не умерли слава и воля страны, а не "еще не умерла Украина", а дальше что — бессмысленность: и слава, и воля. Нет логики, нет сочетания, нет грамматической связи в речи. Так что это была ошибка", — указал экс-президент.

Ранее Кравчук заявил, что Украина сможет преодолеть бедность и войну, вопреки "рагульським разговорам" и заявлениям президента России Владимира Путина, что это "случайное государство".