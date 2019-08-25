"Магазины были пустые, а опухшие люди плакали": Кравчук вспомнил, каким был Крым до вхождения в УССР

По его словам, Крым, безусловно, расцвел при Украине.

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что оккупированный Крым не имеет перспектив развития в составе России, поэтому его жители рано или поздно захотят обратно в Украину.

Кравчук рассказал, как впервые съездил в Крым в 1953 году, будучи студентом. По его словам, до вхождения в состав Украины полуостров находился в глубоком упадке, передает «Обозреватель».

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"Я родился в Ривненской области, там кроме маленькой реки не было ничего... Мы решили посмотреть море... Я такой бедности в своей жизни не видел. Я родился в бедном доме – глиняная хата, "удобства" за домом, никаких душей, ванн, радио, электричества. То, что я увидел в Крыму, ничем не отличалось, а местами было и хуже", – поведал он.

"Магазины пустые, а люди опухшие и плачут. Их заедали москиты. Они плакали и говорили – мы не знаем, что делать в Крыму. Мы с Тамбовской, Орловской и других областей, там у нас картошка, а тут виноград, что это и как он выращивается?", – рассказал первый президент Украины.

По его словам, Крым, безусловно, расцвел при Украине.

"Крым – это затратная территория. Если сделать там военную базу, не думаю, что там будет роскошная жизнь у людей. Я думаю, что наступит время, когда они увидят бесперспективность жизни в Крыму под патронатом России, увидят, что Украина выйдет на линию цивилизованной жизни, и мы не будем ее называть одной из самых бедных. Увидят, что Украина хочет жить с Крымом. Что здесь вода, Днепр, орошение", – отметил бывший глава государства.

"Я думаю, что такое время наступит, как наступило тогда. Когда эти люди плакали в 1954 году, в Крым приехал Хрущев. Они его встретили и плакали – Никита Сергеевич, забери нас отсюда. Он сел в поезд и поехал в Киев. Не знал, что им ответить. Зашел в ЦК, тогда был первым секретарем Кириченко, и сказал ему – я предлагаю вам забрать Крым. Это ответ на вопрос, что кто-то "продал" Украине Крым. Нас изнасиловали тогда, чтобы мы взяли Крым", – подчеркнул Кравчук.