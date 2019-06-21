Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом

Против строительства станции в Украине среди всей экспертной группы выступал лишь президент Академии наук Борис Патон.

Решение о строительстве будущей Чернобыльской атомной электростанции, масштабный взрыв на которой произошел 26 апреля 1986 года, принял Киевский обком Компартии Украины.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" рассказал бывший президент Украины Леонид Кравчук, передает ТСН.

"Я хочу сказать, чтобы вы знали, как решался вопрос о строительстве [атомной] станции. Украина не была самой первой и главной территорией, где должна была быть построена атомная электростанция. И на том, что она должна быть построена в Украине, настаивал и принял решение Киевский обком партии [областной комитет Коммунистической партии Украины]. И единственный человек, который запротестовал против строительства [атомной] электростанции над Киевом на Днепре, был президент Академии наук [СССР] Борис Евгеньевич Патон. Все остальные согласились", - сказал Кравчук.

Читайте такжеКравчук рассказал, как Москва заставила провести парад в Киеве после аварии на ЧАЭС

Напомним, в течение 1965-1966 годов Киевское отделение проектного института "Теплоэлектропроект" обследовало 16 пунктов в Киевской, Винницкой и Житомирской областях для строительства будущей АЭС. Выбрали Киевщину - место под строительство будущей Чернобыльской АЭС около села Копачи утвердила Коллегия Госплана УССР 18 января 1967-го. Через несколько недель, 2 февраля, рекомендации Госплана УССР о размещении АЭС возле Копачей также были утверждены Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Строительство ЧАЭС начали в 1970 году, а первый ее блок запустили в 1977-м. На начало 1986-го Чернобыльская АЭС была самой мощной на европейской части СССР. После взрыва энергоблоки начали останавливать один за одним. Окончательно ЧАЭС остановили только в 2000-м, после 23 лет эксплуатации. Сейчас здание АЭС законсервировано.

В советские времена в Украине ввели в эксплуатацию 5 АЭС – Чернобыльскую, Запорожскую, Южноукраинскую, Ривненскую и Хмельницкую. Четыре АЭС не достроили – Харьковскую, Одесскую, Крымскую и Чигиринскую. Также рассматривался вопрос о строительстве Закарпатской АЭС.