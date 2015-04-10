Президент Украины инициирует создание национальной полиции

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Порошенко заявил в Одесском государственном университете внутренних дел.

По словам президента, соответствующий законопроект он подаст в парламент в ближайшее время.

«Это будет не просто преобразование милиции в полицию, это будет другое лицо правоохранительных органов», - подчеркнул глава государства.

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Президент отметил, что реформа патрульной службы, которую представила собравшимся первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе, - это лишь первый шаг в реформировании всей системы правоохранительных органов.

Глава государства положительно оценил грузинский опыт реформ и первые результаты работы Згуладзе в Украине и выразил надежду, что ей удастся воплотить задуманное в жизнь.

«Мы хотим, чтобы так было и у нас», - подчеркнул Порошенко.

Президент также призвал присутствующих в зале студентов и выпускников вуза активно вступать в ряды патрульных новой службы.

По словам главы государства, в третьей декаде августа новые патрульные начнут работу в Одессе, Львове, Харькове.

Президент отметил, что в рамках реформы предполагается не только ввести новый уровень требований к качеству работы, но и улучшить материально-техническое обеспечение, а также материальное обеспечение служащих. Заработная плата патрульных должна вырасти до 8-10 тыс. грн.