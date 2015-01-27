Новые патрули МВД выйдут на автодороги Киева в июне

Об этом заявила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе во время посещения городским головой Киева Виталием Кличко центра по приему заявлений от кандидатов, желающих работать в новой патрульно-постовой службе столицы, создаваемой вместо патрулей ГАИ.

«Первые патрульные выйдут на улицы Киева в июне этого года», - сказала она.

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По ее информации, в центр по набору новых патрульных, который размещен в Доме учителя, на сегодняшний день уже подали свои анкеты около 17 тыс. человек, 35% молодые девушки и женщины. Также, по ее словам, есть представители нынешних правоохранительных органов, но их очень мало.

Также замминистра сообщила, что сегодня уже состоялось первое тестирование по отбору лучших кадров среди кандидатов.

Она объяснила, что через пару дней определится 20% лучших из тех, кто подал заявки, и они будут переведены на следующий этап тестирования.

Те, кто не прошел в число лучших, будут оставаться в резервной базе.

Она также рассказала, что среди тех, кто подают заявки, много людей с высшим образованием, с двумя высшими образованиями, среди них много настоящих патриотов Украины.

По словам Эки Згуладзе, набор в патрульно-постовую службу планируется не прекращать, поскольку будет необходимость в обновлении кадров.

Она также сообщила, что в бюджет уже заложены деньги на обеспечение хорошими зарплатами тех, кто пойдет патрулировать улицы Киева. Предполагается, что зарплата у них будет от 6 до 8 тыс. грн.

Также она сообщила, что на сегодняшний день будущие патрульные уже обеспечены автотранспортными средствами, так как новые машины переданы для этих целей и закуплены они на деньги Киотского протокола по выкупленным квотам.

Также первый замминистра рассказала, что для патрульных готовится новая форма, она будет темно-синего цвета, то есть такая, какая используется в международной практике, чтобы патрульных было легче идентифицировать как для граждан Украины, так и для приезжих.

Она также рассказала, что первый этап тестирования проходит по навыкам аналитических способностей, логического мышления и коммуникативного общения.

Второе тестирование уже предусматривает сдачу физических нормативов.

Замминистра поддерживает участие в патрулях женщин и считает, что у них есть большие перспективы, а также они приносят «свою изюминку в работу полицейских» и к тому же имеют особое женское чутье. «Это хорошие гендерные перспективы в ходе реформ», - сказала она.