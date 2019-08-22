"Побойтесь Бога!": Филарет призвал Епифания не посягать на деньги ликвидированной УПЦ КП

Филарет обратился к "человеческой совести митрополита Епифания, если тот не верит в Бога".

Глава ликвидированной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет призвал предстоятеля Православной церкви Украины Епифания отозвать письмо к "Ощадбанку" и не вмешиваться в дела УПЦ КП.

Об этом говорится в открытом письме Филарета к Епифанию, опубликованном на сайте ликвидированной УПЦ КП.

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По словам Филарета, Епифаний направил "Ощадбанку" письмо с просьбой закрыть счет Киевской Патриархии. Он настаивает, что с 20 июня 2019 года Епифаний не является предстоятелем Киевской патриархии, поэтому ни его решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии.

"Поэтому прошу Вас отозвать Ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана великими трудами и скорбями, но не Вашими. Побойтесь Бога! Если Вы в Него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!", - добавил Филарет.

Как сообщал УНИАН, 20 июня почетный патриарх Филарет ПЦУ созвал "поместный собор", на котором объявил о восстановлении ликвидированной УПЦ Киевского патриархата и непризнании томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Филарет заявил, что ПЦУ стала зависимой от Константинопольского патриарха. Также он раскритиковал полученное украинской церковью название. По его словам, название церкви должно быть "Украинская православная церковь".