Запуск Киевского фуникулера откладывается на неопределенное время

Ремонт фуникулера длился месяц и должен был завершиться уже завтра, 23 августа.

Запуск в работу Киевского фуникулера после ежегодных регламентных работ отложен на неопределенное время.

Читайте такжеВ Киеве починили фуникулер Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс», ежегодный технический осмотр фуникулера продлен.

«После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно», – говорится в сообщении.

«Киевпастранс» просит прощения за неудобства и напоминает, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

Как сообщал УНИАН, Киевский фуникулер с 22 июля был закрыт на плановый техосмотр и ремонт, завершение которого планировалось 23 августа.