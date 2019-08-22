цей матеріал доступний українською

Запуск Киевского фуникулера откладывается на неопределенное время

17:12, 22 августа 2019
Общество
124 0
В КГГА пообещали дополнительно сообщить, когда будут завершены работы на фуникулере / фото УНИАН

Читайте такжеВ Киеве починили фуникулер Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на коммунальное предприятие «Киевпастранс», ежегодный технический осмотр фуникулера продлен.

«После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно», – говорится в сообщении.

«Киевпастранс» просит прощения за неудобства и напоминает, что во время ежегодных регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

Как сообщал УНИАН, Киевский фуникулер с 22 июля был закрыт на плановый техосмотр и ремонт, завершение которого планировалось 23 августа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КГГА#Киевский фуникулерпогода в Киеве