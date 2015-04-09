Экс-главу СБУ Якименко подозревают в финансировании терроризма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.

"Нами оформлено подозрение бывшему главе СБУ Якименко в финансировании терроризма и оказании материальной помощи террористам, а именно оружия", - сказал Вовк и отметил, что речь идет о поставках в мае прошлого года сотен автоматов и тысяч орудий по Азовскому морю. По его словам, такая поставка была организована именно Якименко.

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Как сообщал УНИАН, в конце мая 2014 года в ходе спецоперации в Бердянском районе Запорожской области сотрудники СБУ задержали злоумышленников и изъяли 73 ящика с вооружением, доставленные морским путем с оккупированной территории Крыма.

Правоохранители изъяли одну из крупнейших партий оружия: 24 гранатомета РПГ-22, 5 пулеметов РПК, три пулемета ПКМ, 88 автоматов АК-74, 920 гранат РГД-5, 25 200 патронов и различное снаряжение.