Экс-главу СБУ Якименко подозревают в финансировании терроризма
Служба безопасности Украины оформила подозрение экс-главе СБУ Александру Якименко за финансирование терроризма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк.
"Нами оформлено подозрение бывшему главе СБУ Якименко в финансировании терроризма и оказании материальной помощи террористам, а именно оружия", - сказал Вовк и отметил, что речь идет о поставках в мае прошлого года сотен автоматов и тысяч орудий по Азовскому морю. По его словам, такая поставка была организована именно Якименко.
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Как сообщал УНИАН, в конце мая 2014 года в ходе спецоперации в Бердянском районе Запорожской области сотрудники СБУ задержали злоумышленников и изъяли 73 ящика с вооружением, доставленные морским путем с оккупированной территории Крыма.
Правоохранители изъяли одну из крупнейших партий оружия: 24 гранатомета РПГ-22, 5 пулеметов РПК, три пулемета ПКМ, 88 автоматов АК-74, 920 гранат РГД-5, 25 200 патронов и различное снаряжение.