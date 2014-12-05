Экс-главы Минобороны и СБУ пытаются создать строительный бизнес в Крыму – Наливайченко
Бывшие руководители Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины Павел Лебедев и Александр Якименко пытаются создать собственный строительный бизнес в Севастополе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи руководства СБУ в Киеве с семьями погибших на Майдане Независимости активистами, адвокатами заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
“Сейчас в Севастополе Лебедев и Якименко пытаются заняться строительным бизнесом. Но и они будут все равно доставлены в украинский суд. Каким способом - мы найдем”, - сказал Наливайченко.
Читайте такжеИнтерпол не спешит объявлять в розыск бывших украинских чиновников - СБУ
Как сообщал УНИАН, 7 октября главный военный прокурор - заместитель генерального прокурора Украины Анатолий Матиос заявил, что военная прокуратура начала производство в отношении деятельности 8 бывших министров обороны Украины, среди которых Лебедев, на предмет развала Вооруженных сил страны.
29 сентября председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что Якименко является подозреваемым №1 в уголовном производстве о расстрелах людей на Майдане Независимости в феврале 2014 года.