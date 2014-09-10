В Запорожской области среди переселенцев задержаны 20 боевиков
В Запорожской области фильтрационными группами задержаны 20 боевиков, проникших на территорию области под видом переселенцев.
Об этом сообщает pro.berdyansk.biz со ссылкой на главу Бердянской РГА Юрия Погорелого.
По информации Погорелого, на территории Бердянского района, а также города Бердянска работают так называемые фильтрационные группы, которые занимаются контролем переселенцев. Эти подразделения были созданы около двух недель назад и состоят из военных, сотрудников СБУ, правоохранителей.
Читайте такжеГСЧС: самая сложная ситуация с переселенцами в Донецкой области, меньше всего их на ВолыниТакое подразделение уже отработало Новопетровку, село, где разместилось наибольшее количество выходцев с востока.
"По результатам работы этих групп в Бердянске и районе уже арестовано около 20 человек. Это раненные боевики, а также координаторы террористов", - говорит Погорелый.
Так, один из этих людей рисовал карту с обозначениями места расположения блокпостов украинских силовиков.