В Запорожской области среди переселенцев задержаны 20 боевиков

Об этом сообщает pro.berdyansk.biz со ссылкой на главу Бердянской РГА Юрия Погорелого.

По информации Погорелого, на территории Бердянского района, а также города Бердянска работают так называемые фильтрационные группы, которые занимаются контролем переселенцев. Эти подразделения были созданы около двух недель назад и состоят из военных, сотрудников СБУ, правоохранителей.

Читайте такжеГСЧС: самая сложная ситуация с переселенцами в Донецкой области, меньше всего их на ВолыниТакое подразделение уже отработало Новопетровку, село, где разместилось наибольшее количество выходцев с востока.

"По результатам работы этих групп в Бердянске и районе уже арестовано около 20 человек. Это раненные боевики, а также координаторы террористов", - говорит Погорелый.

Так, один из этих людей рисовал карту с обозначениями места расположения блокпостов украинских силовиков.