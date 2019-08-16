Хода ко Дню независимости Украины: Бадоев показал новые фото с репетиции

С самого утра режиссер находится на авиационном заводе "Антонов".

Клипмейкер и режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, которым президент Украины доверил важную миссию – подготовить ходу ко Дню Независимости, с самого утра находятся на авиационном заводе "Антонов" в Киеве.

Именно там происходит репетиция "Ходы Достоинства". О том, как проходит подготовка к важному событию, в своем Facebook рассказал Бадоев.

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"Чем выше цель, тем интереснее путь ее достижения! Перед нашей командой стоит интересная и сложная задача, и она стоит бессонных ночей. Просто сейчас, создавая "Ходу Достоинства", я чувствую единение с сотнями профессионалов, которые помогают нам. Какие же у нас разнопланово-талантливые люди. Настоящая гордость работать с ними бок о бок. Отдельное спасибо военным: собранные, четкие, готовы прикрыть не только физически, но и морально. Я верю, что вместе мы сможем создать (уже создаем) точное действо, в котором будет и память, и вера, и светлая надежда ..." – сообщил Алан.

Вместе с тем он поделился фотографиями с репетиции, где не только "командует парадом", но и вместе с военными по-своему марширует.