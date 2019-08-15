На взлетной полосе "Антонова" состоялась репетиция шествия ко Дню независимости (видео)

Всех подробностей нынешнего действа режиссеры не раскрывают - только уверяют, что шествие будет отличаться от парада.

На аэродроме завода "Антонов" в Киеве состоялась первая репетиция шествия ко Дню Независимости Украины.

Служащие различных войск тренировались идти строевым шагом, отвечать на приветствия и петь Гимн, говорится в сюжете ТСН.

Автобусы с военными начали заезжать на территорию "Антонова" в 6:30 утра. Репетиция парада на взлетной полосе для украинских военных уже традиция, которая остается несмотря на то, что парада в этом году не будет. Обычно здесь прогоняли строевую подготовку, приветствия с министром и упражнения с оружием, но сегодня была первая репетиция торжеств в новом формате.

На аэродроме военные, полицейские и спасатели группируются в так называемые коробки. Оркестранты получают духовые - на первый взгляд, все как всегда, кроме того, что участников репетиции значительно меньше, чем в прошлые годы - несколько сотен против 4,5 тысяч, как в прошлом году. Также нет военной машины, с которой обычно здоровался министр. Репетиции не начинают без режиссеров мероприятия - на элитной легковушке перед силовиками появляются Алан Бадоев и Елена Коляденко. "Мы с Еленой режиссируем Шествие Достоинства", - говорит режиссер.

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Им Владимир Зеленский в этом году поручил быть режиссерами празднования Дня Независимости. Бадоев и Коляденко вместе с военными стоят на платформе, греются кофе, а пока заместитель руководителя генштаба руководит подчиненными, что-то обсуждают, записывают, но к микрофону, чтобы дать команды, не подходят. Опыта организации военного действа ни у Бадоева, ни у Коляденко нет. Он - известный режиссер, клипмейкер и телеведущий, снимал не только для украинских и российских исполнителей, но и для мировых звезд. Она - хореограф и руководитель балета, известная своими яркими постановками.

Всех подробностей нынешнего действа режиссеры не раскрывают - только уверяют, что шествие будет отличаться от парада.

"Во-первых, не будет техники. Это менее милитаристское действо будет", - говорит Бадоев. Два часа на аэродроме репетируют ходьбу строевым шагом, поднятие флага и пение Гимна. Получается все не сразу, руководители армейцев по-военному отчитывают подчиненных. Режиссеры более лояльны, ведь военная составляющая будет лишь частью праздника - также ожидается музыкальная.

Недавнее заявление Зеленского об отмене парада вызвало волну возмущения - альтернативный Марш Защитников Украины в День Независимости анонсировали ветераны войны на востоке. На него планируют прийти тысячи военных с семьями. В офисе президента заявили: оба события в Киеве на День Независимости состоятся. Сначала официальные: минута молчания, торжества на Майдане Независимости, концерт и шествие военных состоятся до 11 утра. После – начнется Марш Защитников Украины. Первая репетиция военных продолжается несколько часов. После чего с аэродрома уезжают все, кроме музыкантов – после обеда режиссеры их учат хореографии.