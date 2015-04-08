В Киеве задержали командира воинской части за взятку в размере 57 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, командира задержали сотрудники военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с работниками СБУ.

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Указанный чиновник требовал и получил незаконное вознаграждение за изменение с отрицательного на положительный вывод относительно качества мясных консервов в количестве 57 тыс. банок (30 тонн), предназначенных для питания военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Полковник задержан, денежные средства изъяты.