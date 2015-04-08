В Киеве задержали командира воинской части за взятку в размере 57 тысяч гривен

21:39, 08 апреля 2015
Общество
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В Киеве задержан командир воинской части Министерства обороны Украины за получение им 57 тысяч гривен взятки от директора одной из коммерческих структур.

/ УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, командира задержали сотрудники военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с работниками СБУ.

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Указанный чиновник требовал и получил незаконное вознаграждение за изменение с отрицательного на положительный вывод относительно качества мясных консервов в количестве 57 тыс. банок (30 тонн), предназначенных для питания военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Полковник задержан, денежные средства изъяты.

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