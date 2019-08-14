Как суд в Харькове рассматривает апелляцию на приговор Зайцевой и Дронову (фоторепортаж)

Защита Зайцевой попросила для нее пять лет условно, а адвокат Дронова — отменить ему приговор.

В Харьковском апелляционном суде 14 августа началось рассмотрение жалоб Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о ДТП на Сумской в октябре 2017 года с шестью жертвами.

В зал суда доставили обоих фигурантов – Дронова, интересы которого защищает адвокат Сергей Перепелица, и Зайцеву с ее защитой — Юлией Плетневой.

Защита Зайцевой попросила для нее пять лет условно, хотя до этого она полностью признавала свою вину, а адвокат Дронова — отменить ему приговор.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда.