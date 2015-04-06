Суд арестовал троих подозреваемых в организации взрыва возле Запорожской ОГА

Суд Жовтневого района Запорожья сегодня избрал троим подозреваемым в организации взрыва у здания Запорожской ОГА и подготовке других терактов меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна Пискунова, «Жовневый райсуд Запорожья определил меру пресечения троим задержанным по подозрению в организации и подготовке терактов в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога».

Как сообщал УНИАН, трое жителей Запорожья были задержаны 4 апреля в ходе спецоперации, проводившейся сотрудниками СБУ и прокуратуры по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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Ночью 25 марта у штаба «Самообороны Запорожья», занимающего помещения на первом этаже здания Запорожской ОГА и облсовета, они организовали взрыв самодельного взрывного устройства и планировали осуществить еще несколько терактов: собирались заложить взрывчатку в судебных учреждениях и военкоматах Запорожья.

У диверсантов изъяты детальные планы осуществления терактов, 5 боевых гранат, вещества и химические составляющие для изготовления мощных взрывных устройств, банковские карточки, на которые кураторы террористов перечисляли средства.

По данным СБУ, группу диверсантов финансово и организационно поддерживала «верхушка» террористов из «ДНР», которую координировали спецслужбы РФ. Взрыв у здания Запорожской ОГА участники группы совершили за 18 тыс. грн.

В результате взрыва никто не пострадал, взрывная волна повредило стекло в помещении.