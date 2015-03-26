Ночью возле Запорожской ОГА произошел взрыв, повреждены стекла (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области.

«26.03.2015 в 01.24 в Орджоникидзевский РО ЗГУ поступило сообщение от дежурного УСБУ Украины в Запорожской области о том, что с левой стороны здания Запорожской облгосадминистрации возле фундамента произошел взрыв», - говорится в сообщении.

Как отмечают в ОСО, на место происшествия выехали руководители ГУ МВД, ОМП и оперативных служб, взрыво-техническая служба, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба и следственно-оперативная группа в полном составе.

Читайте такжеВзрыв на железной дороге в Днепропетровской области квалифицировали как терактПо предварительным данным, произошел взрыв самодельного взрывного устройства, состоявший из асбестовой трубы, пластиковой емкости с охотничьим бездымным порохом и вещества метательного действия.

В результате взрыва повреждено стекло на входных дверях. Здание ЗОГА не повреждено, пострадавших нет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (особо злостное хулиганство). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Ход досудебного следствия находится на контроле руководства ГУ МВД области. Ведется активный поиск злоумышленника.