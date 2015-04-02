Задержанная вчера преступная группа причастна к 12 терактам в Одессе

В пресс-службе прокуратуры Одесской области сообщили, что, межведомственной группой в составе сотрудников управления СБУ в области и прокуратуры региона в результате проведения следственно-оперативных действий разоблачены граждане, подозреваемые в совершении 12 взрывов на территории города.

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Как уточнили в пресс-службе, установлено, что преступная группа в составе 3-х человек, задержанных в Одессе 1 апреля, подозревается в подготовке и осуществлении ряда взрывов на территории Одессы с октября 2014-го по март 2015 года.

"Установлено, что эти граждане подыскивали средства и орудия для совершения террористических актов - взрывчатые вещества и взрывные устройства, изготавливали часовые механизмы (таймеры) для подрыва самодельных взрывных устройств", - отметили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что работники СБУ разоблачили преступную группу, которая причастна к 9 терактам в Одессе. В группировку организовались радикальные сторонники коммунистической идеологии, активные участники одесского антимайдана и так называемого "Куликова поля".