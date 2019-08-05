В заповеднике "Быковнянские могилы" открыли выставку в память о репрессированных советской властью крестьянах (фоторепортаж)

Выставка, которая посвящена украинцам, попавшим под жернова советской власти, называется "Окровавленная нива".

В понедельник, 5 августа, в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" состоялось открытие выставки "Окровавленная нива". Выставка посвящена репрессированным большевиками крестьянам.

Как отмечается на сайте заповедника, выставка является освещением судеб репрессированных крестьян, уничтоженных на протяжении 1937 – 1941 гг. в тюрьмах НКВД в Киеве и похороненных на территории тайной спецучастка в Быковнянском лесу.

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На восьми планшетах рассказывается о жизненном пути, обстоятельствах ареста и расстрелах крестьян преимущественно Киевской области. Параллельно с помощью архивных фотографий, плакатов, документов разворачивается хроника деревенской жизни 1930-х – 1940-х годов.

Большевики использовали лозунг "Землю – крестьянам" ради обретения и утверждения своей власти в Украине. Советская власть обрекла украинских крестьян на расстрелы или ссылки в лагеря ГУЛАГа по типичному штампованному обвинению в проведении контрреволюционной или противоколхозной агитации, распространении провокационных слухов о советской власти и осуществлении подрывной работы.

Выставка содержит малоизвестные материалы фондов Центрального государственного архива общественных объединений Украины, Центрального государственного кинофотофоноархива Украины им. Г. С. Пшеничного, Отраслевого государственного архива Службы безопасности Украины, Государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова", Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского, Научной библиотеки имени Н. Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, частных собраний.