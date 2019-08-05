Советник Зеленского выступил против снятия запрета на «Одноклассники» и «Вконтакте»

По словам Михаила Федорова, в российских соцсетях достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, 6-й номер в списке партии «Слуги народа» Михаил Федоров заявил, что не рекомендовал бы снимать блокаду с российских соцсетей «Одноклассники» и «Вконтакте».

Об этом он сказал в интервью изданию «Ліга.net».

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«Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с «Одноклассников» и «Вконтакте», потому что не вижу в этом целесообразности. Там довольно много контента, который негативно влияет на украинцев», - отметил Федоров.

На вопрос же о том, будут ли продлены санкции, когда истечет срок их действия, советник президента ответил: «Я бы рекомендовал. К сожалению, «Вконтакте» стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно».

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

По оценкам председателя Интернет Ассоциации Украины Александра Федиенко, использование украинцами сомнительных бесплатных VPN-программ (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть), которые позволяют пользователям обходить блокировку подсанкционных российских сайтов и социальных сетей, грозит кибербезопасности страны.